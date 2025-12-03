Donald Trump assure que la "deuxième phase" du plan pour Gaza sera lancée "très bientôt"

Le président américain Donald Trump a déclaré depuis le Bureau ovale que la « deuxième phase » de son plan pour Gaza serait mise en œuvre « très bientôt », affirmant que le processus « avance bien », malgré l’absence d’accord formel entre Israël et le Hamas concernant cette étape cruciale de l’après-guerre.

Interrogé par les journalistes sur la date exacte de son déclenchement, Trump a évité de répondre directement, tout en évoquant l’attentat survenu quelques heures plus tôt contre des soldats israéliens dans la bande de Gaza. « Ils ont eu un problème aujourd’hui avec une bombe qui a fait plusieurs blessés, peut-être des morts », a-t-il commenté, avant d’ajouter : « Mais tout avance très bien. Nous avons la paix au Moyen-Orient. Beaucoup ne s’en rendent pas compte. »

Pourtant, si Trump a déjà annoncé à plusieurs reprises que la phase deux avait débuté — notamment dès le 14 octobre — seule la première phase du plan a été officiellement acceptée par Israël et le Hamas. Celle-ci comprend le cessez-le-feu initial, le retrait partiel de Tsahal, les échanges d’otages contre des détenus palestiniens et l’acheminement d’aide humanitaire.

La deuxième phase, décisive pour la gestion de Gaza après la guerre, demeure largement indéterminée. Aucune entente n’a été trouvée sur la question du désarmement du Hamas, sur la composition de la future Force internationale de stabilisation ou sur les secteurs de Gaza où doivent commencer les premiers chantiers de reconstruction.

Malgré une résolution adoptée récemment au Conseil de sécurité des Nations unies pour préparer le terrain, le processus reste au point mort, laissant planer des doutes sur la faisabilité réelle de cette « phase deux » que Trump affirme pourtant imminente.