Donald Trump attaque le Wall Street Journal en diffamation pour une lettre à Epstein

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a déposé, vendredi, une plainte en diffamation contre le Wall Street Journal, son propriétaire Rupert Murdoch, sa maison mère News Corp et deux journalistes, réclamant au moins 10 milliards de dollars. Cette action fait suite à un article publié jeudi, affirmant que Trump avait envoyé en 2003 une lettre « vulgaire » à Jeffrey Epstein pour son 50e anniversaire, incluant un dessin de femme nue signé « Donald ». Le texte, selon le journal, concluait par : « Joyeux anniversaire – et que chaque jour soit un autre merveilleux secret. » Trump dénonce un « article mensonger, malveillant et diffamatoire », qualifiant le journal de « torchon » sur Truth Social et niant avoir écrit la lettre.

L’affaire Epstein, où le financier, mort en prison en 2019, était accusé de trafic sexuel de mineures, embarrasse Trump, proche d’Epstein jusqu’au milieu des années 2000. Sous pression de sa base MAGA pour plus de transparence, il a ordonné à la ministre de la Justice Pam Bondi de demander la publication des témoignages du grand jury, une requête soumise vendredi à un tribunal new-yorkais. Le Wall Street Journal a promis de se défendre « vigoureusement ». Cette plainte s’inscrit dans une série d’actions judiciaires de Trump contre les médias, après des règlements avec ABC et CBS, amplifiant les tensions avec sa base et les spéculations sur ses liens passés avec Epstein.