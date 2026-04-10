Donald Trump attaque les figures complotistes de son camp qui sont contre la guerre en Iran

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué plusieurs figures influentes de la droite radicale et complotiste, mettant en lumière des fractures au sein de son propre camp sur la question du conflit avec l’Iran. Dans un message publié sur Truth Social, il a pris pour cible des personnalités comme Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones, tous critiques de l’intervention militaire. Il les a accusés, dans des termes particulièrement virulents, de soutenir indirectement les ambitions nucléaires iraniennes, allant jusqu’à affirmer qu’ils étaient "stupides" et dotés d’un "QI bas".

Ces attaques traduisent une tension croissante au sein du mouvement "America First", certains de ses partisans reprochant à Donald Trump de s’éloigner de sa ligne isolationniste traditionnelle. Plusieurs commentateurs conservateurs dénoncent notamment une implication jugée excessive dans un conflit extérieur, certains évoquant même des pressions étrangères, notamment israéliennes, dans la prise de décision. Cette division se reflète dans l’opinion publique : selon un récent sondage, une partie non négligeable des électeurs ayant soutenu Trump reste opposée à la guerre, bien qu’une majorité continue de l’approuver.

Dans son message, le président américain a également remis en cause la crédibilité médiatique de ses détracteurs, affirmant qu’ils avaient perdu leur influence et leur audience. Il a notamment ironisé sur leur absence des grands plateaux télévisés et a attaqué personnellement certains d’entre eux, suggérant par exemple à Tucker Carlson de consulter un psychiatre.

La polémique s’inscrit dans un climat déjà tendu, notamment après les propos de Candace Owens visant Brigitte Macron, que Donald Trump a condamnés, prenant la défense de l’épouse du président français. Les échanges se sont encore durcis lorsque la commentatrice a qualifié le président américain de "génocidaire fou", allant jusqu’à appeler à son éviction du pouvoir. Cette escalade verbale illustre les divisions profondes qui traversent aujourd’hui la droite américaine sur la stratégie à adopter face à l’Iran.