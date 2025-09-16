Donald Trump aurait été informé par Israël des frappes à Doha plusieurs heures avant l'opération

Articles recommandés -

D'après une enquête du journaliste israélien Barak Ravid publiée sur le site Axios, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait contacté directement le président américain Donald Trump mardi vers 14h00 (heure locale israélienne) pour l'informer d'une opération imminente contre un site abritant des cadres du Hamas à Doha. Les premières détonations ont été rapportées moins d'une heure plus tard.

Trois sources officielles israéliennes, s'exprimant sous couvert d'anonymat, affirment que cet entretien téléphonique a précédé le déclenchement des hostilités et qu'Israël était prêt à suspendre l'opération en cas d'opposition présidentielle.

L'administration américaine conteste formellement cette chronologie. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt, le chef d'État américain n'a été mis au courant qu'une fois les appareils israéliens déjà en vol, rendant impossible toute intervention de sa part. Une version réitérée par Donald Trump après les informations publiées par Axios.

Plusieurs responsables israéliens reconnaissent, officieusement, que Washington avait effectivement été prévenu en amont, mais qu'il avait été convenu de s'aligner sur la version américaine "dans l'intérêt des relations bilatérales avec le Qatar".

L'attaque à Doha a fait six mors : cinq membres du Hamas et un garde de sécurité qatarien. Toutefois, les principaux dirigeants de l'organisation terroriste visés auraient échappé aux frappes, selon plusieurs sources concordantes.

Lors d'une conférence de presse organisée mercredi en présence du secrétaire d'État Marco Rubio, Benjamin Netanyahu a réaffirmé que la décision de frapper avait été prise "en toute indépendance". Marco Rubio doit poursuivre sa tournée régionale par un déplacement ce mardi au Qatar, partenaire stratégique des États-Unis dans le Golfe persique