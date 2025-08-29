Donald Trump bloque 5 milliards d’aide étrangère, le spectre d’un "shutdown" plane sur Washington

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi son intention de bloquer 5 milliards de dollars d’aide étrangère déjà approuvée par le Congrès, a indiqué la Maison-Blanche. Cette décision accentue les tensions budgétaires à Washington et fait planer la menace d’une paralysie fédérale à partir du 30 septembre, alors que les démocrates s’y opposent fermement.

Dans une lettre adressée à la Chambre des représentants, Trump a précisé que ces coupes visaient des programmes relevant du département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Créée en 1961 par John F. Kennedy pour renforcer l’influence américaine dans le monde en pleine guerre froide, l’USAID a été progressivement démantelée depuis le retour au pouvoir de Trump en janvier. Sous l’impulsion du secrétaire d’État Marco Rubio, 85 % de ses programmes ont déjà été supprimés, et l’agence a été rattachée au département d’État.

Cette mesure s’inscrit dans la vaste offensive menée par Trump pour réduire la taille de l’administration et remettre en cause des pans entiers de l’action gouvernementale. Mais pour les démocrates, il s’agit d’un coup de force inacceptable : ils préviennent que toute tentative de revenir sur des financements déjà validés mettrait fin aux négociations en cours pour éviter un « shutdown » budgétaire à l’automne. Une confrontation politique à haut risque qui pourrait une nouvelle fois plonger les États-Unis dans une crise institutionnelle et financière.