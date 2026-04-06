Donald Trump célèbre une opération "historique" en Iran et menace Téhéran d’une escalade majeure

Lors d’une conférence de presse très attendue, Donald Trump a mis en avant ce qu’il a qualifié de « l’une des opérations de sauvetage les plus incroyables jamais tentées », après l’exfiltration de deux pilotes américains en territoire iranien. Une intervention à la fois militaire et politique, destinée à démontrer la puissance américaine dans un contexte de guerre.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer le succès d’une des plus grandes, des plus complexes missions de sauvetage », a déclaré le président, évoquant une opération « historique qui restera dans les livres d’histoire ». Le chef de l’État a détaillé une mission d’envergure exceptionnelle : « Ils ont envoyé 200 hommes pour en sauver un… mais dans les forces armées américaines, on ne laisse jamais un homme derrière. »

Le récit présidentiel insiste sur le niveau de risque : des appareils volant « à très basse altitude » sous « un feu nourri », des hélicoptères touchés par des tirs, et une extraction réalisée en territoire ennemi dans des conditions extrêmes. « C’était une décision difficile… on aurait pu avoir 100 morts », a reconnu Donald Trump, saluant « des risques extraordinaires » pris par les pilotes.

Au total, l’opération a mobilisé 155 aéronefs, dont des chasseurs, des ravitailleurs et des appareils de secours, avec une stratégie de diversion destinée à tromper les forces iraniennes. « Une grande partie de l’opération relevait du subterfuge », a-t-il souligné, évoquant une dispersion des forces sur plusieurs sites pour semer la confusion.

Donald Trump a également mis en avant la résilience des pilotes, notamment celui blessé, resté 48 heures en territoire hostile. « Il saignait… il a traité ses propres blessures », a-t-il raconté, saluant son sang-froid et son entraînement.

Dans un registre plus politique, le président a dénoncé une fuite d’informations ayant, selon lui, mis en danger l’opération, promettant que les responsables « iront en prison ». Parallèlement, il a rappelé l’ampleur de la campagne militaire en cours, avec « plus de 10 000 vols » et « 13 000 cibles frappées ».

Mais au-delà du succès militaire, Donald Trump a surtout durci le ton vis-à-vis de Téhéran. Il a réitéré ses menaces en cas d’échec des négociations, évoquant explicitement des frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes. Il a notamment averti que les États-Unis pourraient viser des centrales électriques, des ponts et des installations énergétiques si l’Iran ne se conforme pas à ses exigences, notamment sur le détroit d’Ormuz. "Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain (mardi)", a-t-il affirmé.

Entre démonstration de force et message de dissuasion, cette conférence illustre la volonté de Donald Trump de capitaliser sur un succès militaire majeur, tout en maintenant une pression maximale sur Téhéran.