Donald Trump classe officiellement Antifa comme "organisation terroriste"

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret désignant le mouvement Antifa comme une « organisation terroriste nationale». Cette décision intervient au lendemain de la cérémonie d’hommage à Charlie Kirk, figure de la droite américaine, assassiné le 10 septembre lors d’un discours dans une université de l’Utah.

Dans un communiqué, la Maison-Blanche a justifié cette mesure en accusant la gauche radicale d’alimenter la violence politique.

« Le problème de la violence vient de la gauche. Antifa est un réseau de terroristes radicaux cherchant à renverser le gouvernement par la violence », a déclaré l’exécutif.

Le mouvement Antifa, contraction d’« antifasciste », n’est pas un groupe structuré mais une mouvance issue de l’extrême gauche, connue pour ses actions lors de manifestations. En 2020, l’ex-directeur du FBI Chris Wray le définissait davantage comme une « idéologie » que comme une organisation. La décision de Trump marque une première historique, les États-Unis ne disposant jusqu’ici d’aucune liste d’organisations terroristes nationales.

L’assassinat de Charlie Kirk, âgé de 31 ans, a choqué l’Amérique conservatrice. Fondateur de Turning Point USA, il mobilisait des millions de jeunes sur les réseaux sociaux et dans les universités autour des idées nationalistes et chrétiennes défendues par Trump.