Donald Trump dévoile le nouvel Air Force One offert par le Qatar

Le président américain Donald Trump a officiellement présenté vendredi le nouvel Air Force One, un Boeing 747-8 offert par le Qatar et évalué à près de 400 millions de dollars. L’appareil, surnommé par certains médias la « Maison Blanche volante », remplace progressivement l’avion présidentiel utilisé depuis l’époque de George H. W. Bush.

Lors d’une cérémonie organisée sur la base aérienne d’Andrews, près de Washington, Donald Trump a salué un appareil « construit à un niveau jamais vu auparavant », vantant son luxe et ses capacités technologiques. Le président américain a également remercié l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, qu’il a qualifié d’« homme fantastique et courageux ».

« Merci au Qatar, merci à l’émir », a déclaré Trump, avant de rendre hommage à plusieurs partenaires des États-Unis au Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït.

Le président américain a également évoqué Israël, soulignant les liens étroits entre les deux pays. « Nous avons combattu aux côtés d’Israël. Benjamin Netanyahou est un Premier ministre combattant. Il faut lui en donner le crédit », a-t-il affirmé.

L’appareil a été transféré à l’US Air Force afin d’être adapté aux exigences de sécurité de la présidence américaine. Comme les autres Air Force One, il doit être équipé de systèmes de défense avancés capables de brouiller les radars ennemis, de perturber les missiles guidés par radar et de neutraliser les menaces infrarouges.

Ce cadeau exceptionnel du Qatar continue toutefois de susciter des interrogations aux États-Unis. Plusieurs élus et experts ont soulevé des questions éthiques et constitutionnelles concernant l’acceptation par un président américain d’un appareil offert par une puissance étrangère.

Malgré ces critiques, la Maison Blanche estime que cet avion permettra de renforcer une flotte présidentielle vieillissante, en attendant la livraison des futurs Boeing VC-25B commandés par le gouvernement américain, un programme retardé depuis plusieurs années.