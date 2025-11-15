Donald Trump envisage de vendre des F-35 à l’Arabie saoudite

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi qu’il examinait une demande saoudienne visant à acquérir des avions de chasse furtifs F-35, un modèle de pointe fabriqué par Lockheed Martin. « Ils veulent acheter beaucoup d’avions », a déclaré le président aux journalistes à bord d’Air Force One. « Ils m’ont demandé d’étudier la question. Ils veulent des F-35, mais aussi d’autres types de chasseurs. »

Cette perspective intervient alors que Trump s’apprête à recevoir la semaine prochaine, à la Maison-Blanche, le prince héritier Mohammed ben Salmane. Les deux dirigeants devraient signer plusieurs accords économiques et de défense. Le président a décrit ce rendez-vous comme « plus qu’une rencontre », estimant qu’il s’agissait « d’honorer » l’Arabie saoudite.

Trump a également réaffirmé son souhait de voir Riyad rejoindre prochainement les Accords d’Abraham, qui ont permis la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes. L’Arabie saoudite s’est toutefois jusqu’ici abstenue de s’y associer, exigeant d’abord une feuille de route crédible vers un État palestinien.

Cette éventuelle vente d’armes suscite néanmoins des inquiétudes à Washington. Selon le New York Times, un rapport des services de renseignement du Pentagone met en garde contre le risque que la Chine puisse accéder à des technologies sensibles du F-35 si la transaction aboutit. Pékin a déjà renforcé sa coopération militaire et industrielle avec Riyad ces dernières années, un contexte qui alimente les réserves de certains responsables américains.

Malgré ces préoccupations, l’administration Trump poursuit les discussions, estimant que le partenariat stratégique avec l’Arabie saoudite reste essentiel dans la région.