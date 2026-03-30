Donald Trump envisage une contribution des pays arabes au coût de la guerre

Le président américain Donald Trump étudie la possibilité de faire participer certains pays arabes au financement de la guerre contre l’Iran, a indiqué lundi la Maison-Blanche, sans toutefois préciser les modalités d’un tel projet.

Interrogée lors d’un point presse, la porte-parole Karoline Leavitt a confirmé que cette option figurait parmi les pistes envisagées par l’exécutif américain. « C’est quelque chose que le président serait plutôt intéressé de faire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un sujet appelé à être approfondi dans les prochaines semaines.

Cette déclaration intervient alors que les États-Unis sont engagés aux côtés d’Israël dans un conflit régional de grande ampleur, dont le coût militaire et logistique ne cesse de croître. La question du financement devient ainsi un enjeu stratégique, tant sur le plan intérieur qu’international.

L’idée d’une participation financière des pays arabes s’inscrit dans une logique de partage du fardeau sécuritaire au Moyen-Orient. Washington pourrait chercher à mobiliser ses alliés régionaux, directement concernés par la stabilité du Golfe et par les tensions avec l’Iran, afin de limiter l’impact budgétaire de l’opération pour les États-Unis.

Aucun pays n’a été explicitement mentionné à ce stade, et aucune négociation formelle n’a été confirmée. Mais cette piste illustre la volonté de l’administration Trump de redéfinir les équilibres financiers et stratégiques dans la région.

Elle pourrait également susciter des réactions contrastées parmi les partenaires arabes, partagés entre leurs intérêts sécuritaires et les implications politiques d’un tel engagement aux côtés de Washington.