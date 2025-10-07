Donald Trump est "presque certain" qu’un accord sur Gaza sera conclu

Le président américain Donald Trump a démenti lundi avoir récemment demandé à Benjamin Netanyahou d’« arrêter d’être si négatif » et de « savourer sa victoire » après que le Hamas a accepté certaines parties de la proposition américaine pour mettre fin à la guerre à Gaza.

« Ce n’est pas vrai, il a été très positif sur l’accord », a déclaré Trump depuis le Bureau ovale, tout en affirmant que le groupe terroriste avait déjà accepté plusieurs points essentiels du plan.

Le président a assuré être « presque certain » qu’un accord de cessez-le-feu et d’échange d’otages allait être conclu, tout en évitant de fixer un calendrier. Il a souligné que « le peuple d’Israël veut que cela se produise », évoquant les manifestations massives appelant à la libération des otages.

Donald Trump a également mis en avant le soutien de plusieurs pays arabes et musulmans, citant notamment la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Jordanie, et affirmant que son initiative vise à « instaurer une paix durable dans la région ». En Egypte, les discussions se poursuivent entre le Hamas et les médiateurs, sous la supervision de l’émissaire américain Steve Witkoff et de Jared Kushner, qui, selon Washington, ne quitteront pas l’Égypte sans accord.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que les négociations techniques sont en cours pour établir un cadre permettant la libération des otages et la mise en place d’une gouvernance de transition à Gaza.