Donald Trump estime que le Hamas n’est pas prêt à accepter un cessez-le-feu ni à libérer les otages

Le président américain Donald Trump a affirmé, dans un entretien téléphonique, qu’il ne croit pas que le Hamas accepterait aujourd’hui un accord de libération des otages et de cessez-le-feu, compte tenu de la situation actuelle à Gaza. Tout en évitant de soutenir ou de critiquer explicitement le plan récemment approuvé par Benjamin Netanyahou visant à prendre le contrôle de Gaza, il a déclaré partager l’analyse du Premier ministre israélien selon laquelle « davantage de pression militaire sur le Hamas est nécessaire ».

Donald Trump a souligné que la décision sur la suite des opérations à Gaza et sur le sort du Hamas revenait à Israël, tout en estimant que « le Hamas ne peut pas rester là ». Interrogé sur sa conversation téléphonique de dimanche avec Netanyahou, au cours de laquelle les deux dirigeants ont abordé l’offensive sur Gaza, le président américain l’a qualifiée de « bonne discussion ».

« J’ai une chose à dire : souvenez-vous du 7 octobre, souvenez-vous du 7 octobre », a insisté Trump, faisant référence au massacre perpétré par le Hamas en 2023. Ses propos font écho aux deux conférences de presse de Netanyahou la veille, durant lesquelles le chef du gouvernement israélien avait reproché à certains d’avoir déjà oublié les atrocités commises ce jour-là. Cette prise de position s’inscrit dans un contexte où Washington suit de près l’évolution du conflit, tout en laissant à Israël la responsabilité de définir ses objectifs militaires et politiques à Gaza.