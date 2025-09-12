Donald Trump évoque la mort possible de certains otages à Gaza

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi sur Fox News que « deux otages pourraient avoir été tués ces derniers jours » parmi les 20 encore présumés vivants dans la bande de Gaza.

Depuis plusieurs mois, Trump fait régulièrement des déclarations publiques évoquant un nombre inférieur d’otages vivants que celui communiqué officiellement par Israël, semant l’inquiétude au sein des familles qui n’ont pas reçu de mises à jour officielles.

Israël maintient pour l’instant qu’il y a toujours 20 otages en vie, tout en reconnaissant que la situation de certains d’entre eux suscite une profonde inquiétude. Par ailleurs, le Hamas et d’autres groupes terroristes détiennent les corps de 38 otages tués, mais Donald Trump a indiqué à tort le chiffre de 34 lors de son interview.

« J’ai dit au Hamas que nous voulons récupérer nos otages. Nous avons déjà récupéré tous les Américains, mais maintenant je parle surtout des otages israéliens », a insisté Trump sur Fox & Friends. Le président américain a également affirmé que les États-Unis allaient « résoudre la situation à Gaza », sans toutefois donner de détails sur la stratégie envisagée.