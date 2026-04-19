Donald Trump fait les louanges d'Israël tout en critiquant certains alliés des Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a publié ce dimanche matin un message sur son réseau social Truth Social, dans lequel il affiche un soutien appuyé à Israël, tout en adressant des critiques voilées à certains alliés des États-Unis.

Dans ce post, Trump décrit Israël comme un allié « courageux, audacieux, loyal et sage », ajoutant que le pays « se bat avec acharnement et sait comment vaincre ». Il oppose cette attitude à celle « d’autres » nations qui, selon lui, « ont révélé leur vrai visage dans des moments de conflit et de pression ».

Cette déclaration intervient pourtant dans un contexte de positionnement plus nuancé du président. Deux jours plus tôt, il avait publiquement appelé Israël à mettre fin à ses frappes au Liban, déclarant : « Trop, c’est trop », après avoir annoncé un accord de cessez-le-feu de dix jours négocié entre Israël et le gouvernement libanais.

Le changement de ton observé dans ses déclarations semble refléter une volonté de réaffirmer la solidité de l’alliance stratégique entre Washington et l’État hébreu, malgré les pressions exercées pour limiter l’escalade militaire au Liban.

Les propos visant « ceux qui ont révélé leur vrai visage » fait référence à des partenaires internationaux jugés insuffisamment coopératifs, notamment dans le contexte des tensions autour du détroit d’Ormuz.

Ces déclarations s’inscrivent dans une relation de longue date entre Trump et Benyamin Netanyahou. Le président américain a à plusieurs reprises exprimé son soutien à Netanyahou, le qualifiant notamment de « meilleur Premier ministre qu’Israël ait jamais eu » et plaidant avec insistance pour une grâce présidentielle en sa faveur.