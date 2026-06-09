Donald Trump hué lors d’un match des finales NBA

Donald Trump a été accueilli par une vague de huées lundi soir au Madison Square Garden, à New York, où il assistait au troisième match des finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

Invité par le propriétaire des Knicks, James Dolan, le président américain se trouvait dans une loge de luxe lorsque son visage est apparu sur l'écran géant pendant l'hymne national. Une partie du public a alors vivement hué Donald Trump.

Interrogé plus tard par des journalistes à l'aéroport JFK, avant son retour à Washington, Donald Trump a minimisé l'incident. « J'ai trouvé ça incroyable, en fait », a-t-il déclaré. « Quand la caméra était sur moi ? J'ai trouvé ça très bien. »

Sa présence a entraîné un important dispositif de sécurité autour de l'arène, ralentissant l'entrée des spectateurs et perturbant la circulation dans Midtown Manhattan. Plusieurs fans ont dénoncé une soirée rendue plus compliquée par la venue du président.

La rencontre était particulièrement attendue : les Knicks disputaient leur premier match à domicile en finales NBA depuis 27 ans et menaient la série 2-0 avant la rencontre. Les San Antonio Spurs se sont finalement imposés 115-111, réduisant l'écart à 2-1.

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Le match a également attiré de nombreuses célébrités, dont Spike Lee, Derek Jeter et Ben Stiller. Le maire de New York, Zohran Mamdani, était également présent après avoir acheté son billet directement auprès du Madison Square Garden.

Donald Trump entretient depuis longtemps une relation complexe avec New York, sa ville natale, très majoritairement démocrate. Sa venue au Madison Square Garden a ravivé ces tensions, entre huées, soutiens discrets et fans venus avant tout assister à un moment historique pour les Knicks.