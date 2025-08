Donald Trump impose 50 % de droits de douane sur l’Inde pour ses achats de pétrole russe

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a signé un décret imposant une taxe supplémentaire de 25 % sur les importations indiennes, portant le total à 50 %, en raison de l’achat continu de pétrole russe par l’Inde, accusée de « financer la machine de guerre » de Moscou. Cette mesure, effective dans 21 jours, s’ajoute à une taxe de 25 % déjà prévue, faisant de l’Inde l’un des pays les plus lourdement taxés par les États-Unis. Trump a critiqué l’Inde sur Truth Social : « L’Inde achète massivement du pétrole russe, le revend avec d’énormes profits et ignore les morts en Ukraine. » Il a dénoncé les « taxes élevées » de l’Inde sur les produits américains et ses « barrières commerciales non monétaires ».

Le gouvernement indien a qualifié cette décision d’« injuste, injustifiée et déraisonnable », affirmant son droit souverain à sécuriser l’énergie pour ses 1,4 milliard d’habitants. « L’Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts », a déclaré le ministère des Affaires étrangères. New Delhi souligne que d’autres pays, y compris les États-Unis, commercent avec la Russie, notamment pour l’uranium et les engrais. Malgré les négociations pour un accord commercial bilatéral, l’Inde refuse d’ouvrir ses marchés agricoles sensibles. Selon Reuters, l’impact économique pourrait affecter 64 milliards de dollars d’exportations indiennes, bien que le gouvernement indien minimise la perte à 0,2-0,3 % du PIB.