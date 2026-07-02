Donald Trump inaugure son nouvel Air Force One offert par le Qatar

Le président américain Donald Trump a effectué mercredi son premier vol à bord de son nouvel Air Force One, un Boeing 747-8 offert par le Qatar et spécialement aménagé pour assurer les déplacements du chef de l'État américain.

Avant son départ pour le Dakota du Nord, Donald Trump s'est dit « enthousiaste » à l'idée de ce premier vol. « Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable », a-t-il déclaré, saluant un appareil dont il estime que les États-Unis « ne pourraient pas construire un avion comme celui-ci ».

Le jet, offert l'an dernier par l'émirat du Qatar, a été entièrement réaménagé pour répondre aux besoins présidentiels. Il arbore désormais une nouvelle livrée aux couleurs choisies par Donald Trump et dispose d'un intérieur luxueux avec sièges inclinables, boiseries, moquettes haut de gamme et équipements spécifiques.

Le président américain a rejeté les critiques suscitées par ce cadeau estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. « C'est un cadeau d'un pays qui nous a très bien traités », a-t-il déclaré, assurant que les coûts d'adaptation de l'appareil avaient été limités par rapport à la construction d'un nouvel avion.

https://x.com/i/web/status/2072307262878540001 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette donation continue toutefois de susciter des interrogations sur les plans éthique, constitutionnel et sécuritaire. Plusieurs experts estiment que l'appareil ne dispose pas encore de l'ensemble des systèmes de défense et de communication présents sur les Air Force One actuellement en service, ce qui pourrait limiter son utilisation lors de longs déplacements internationaux.

Selon l'US Air Force, moins de 400 millions de dollars ont été consacrés aux modifications de sécurité. L'appareil doit servir de solution provisoire jusqu'à la livraison des deux nouveaux Air Force One commandés à Boeing, attendus au plus tôt en 2028.

Donald Trump prévoit déjà d'utiliser ce nouvel avion la semaine prochaine pour se rendre au sommet de l'OTAN en Turquie.