Donald Trump : "l'Iran est pratiquement au bout du rouleau"

Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran était "pratiquement au bout du rouleau", tout en laissant entendre que les États-Unis ne mettraient pas nécessairement fin au conflit immédiatement. S’exprimant devant des journalistes à son retour d'un rassemblement dans le Kentucky, il a déclaré que de nombreux développements étaient en cours et que Washington continuerait à réagir au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Trump a également évoqué la situation dans le détroit d’Ormuz, affirmant que "les détroits sont en très bon état", dans une apparente référence au détroit stratégique largement perturbé par l’Iran en réponse aux frappes menées par les États-Unis et Israël. La fermeture partielle de cette voie maritime cruciale a alimenté de fortes inquiétudes sur l’approvisionnement mondial en pétrole.

Interrogé sur des informations faisant état d’une possible attaque iranienne en préparation en Californie, le président américain a indiqué que l’affaire faisait l’objet d’une enquête, sans fournir davantage de détails. Il a toutefois assuré que les autorités américaines surveillaient l’ensemble des cellules terroristes dormantes liées à l’Iran sur le territoire des États-Unis.

Donald Trump a par ailleurs réitéré son souhait de voir émerger une nouvelle direction en Iran, évoquant la nécessité d’un dirigeant capable de "construire un pays". Dans le même temps, il a rappelé les capacités militaires américaines, affirmant que Washington pourrait frapper certaines zones de Téhéran et d’autres infrastructures de manière à empêcher toute reconstruction durable.

Selon lui, les États-Unis pourraient notamment neutraliser le réseau électrique iranien en moins d’une heure si une telle décision était prise. Malgré ces menaces, Trump a assuré que ce scénario n’était pas l’objectif recherché. Il a enfin affirmé que, selon certains observateurs, la guerre serait déjà "gagnée".