Donald Trump laisse entendre que moins de 20 otages sont encore vivants

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi depuis le Bureau ovale que « probablement moins de 20 » otages étaient encore vivants à Gaza. « Ils disent qu’il y en a 20, mais en réalité il n’y en a sans doute pas autant, quelques-uns ne sont plus là », a-t-il déclaré, tout en dénonçant le « chantage » du Hamas.

Ces propos ont suscité une vive réaction du Forum des familles des otages et des disparus qui a rappelé qu’« il y a 50 otages, et que chacun d’eux est un monde à part ». Les familles ont aussi critiqué le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, accusé de communiquer uniquement avec les Américains sans informer directement les proches des captifs.

Face à l’émoi, Gal Hirsch, coordinateur gouvernemental chargé du dossier, a publié un communiqué réaffirmant les chiffres officiels : « 20 otages sont vivants, deux autres sont en danger grave, et 28 sont décédés et considérés comme tels. » Israël maintient que 50 otages — vivants ou décédés — sont toujours retenus par les groupes terroristes à Gaza.

Les déclarations de Donald Trump interviennent alors que Tsahal prépare une vaste offensive sur Gaza-ville et que des médiateurs internationaux tentent d’éviter une escalade supplémentaire. Pour les familles, le message reste clair : « Tous les otages doivent revenir, vivants ou morts. »