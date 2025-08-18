Donald Trump : "Les otages ne seront libérés que lorsque le Hamas sera détruit"

Articles recommandés -

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé lundi que la libération des otages retenus dans la bande de Gaza ne pourra intervenir qu’à la condition d’une confrontation directe et de la destruction du Hamas. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il a insisté : « Nous ne verrons le retour des otages restants que lorsque le Hamas sera confronté et détruit. Plus cela arrivera tôt, plus les chances de succès seront grandes. »

Donald Trump a rappelé avoir, selon lui, joué un rôle déterminant dans la libération de centaines d’otages par le passé, bien que les chiffres avancés soient contestés. Lors de l’accord de trêve entre janvier et mars, 30 otages avaient été libérés par le mouvement terroriste islamiste : vingt civils israéliens, cinq soldats et cinq ressortissants thaïlandais, ainsi que les dépouilles de huit captifs israéliens tués. Un autre otage, citoyen américano-israélien, avait été relâché en mai à titre de « geste » envers Washington.

Se présentant comme un négociateur hors pair, Donald Trump a rappelé également avoir « mis fin à six guerres en six mois » et « anéanti les installations nucléaires iraniennes ». Il a exhorté Israël à agir sans compromis : « Jouez pour gagner, ou ne jouez pas du tout ! »

Ces déclarations interviennent alors que les efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu et à un accord sur les otages restent dans l’impasse.