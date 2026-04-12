Donald Trump malgré l’échec des négociations avec l’Iran : "Nous gagnons quoi qu’il arrive"

Le président américain Donald Trump a affiché une confiance totale malgré l’échec des discussions entre Washington et Téhéran à Islamabad, affirmant que les États-Unis sortiraient gagnants en toutes circonstances. "Nous verrons ce qui se passe. Nous sommes dans des négociations très approfondies avec l’Iran. Nous gagnons quoi qu’il arrive", a-t-il déclaré devant des journalistes, insistant sur la position de force de son pays.

Trump a longuement mis en avant la supériorité militaire américaine, affirmant que l’Iran avait été sévèrement affaibli. "Nous les avons battus militairement", a-t-il assuré, allant jusqu’à affirmer que la flotte iranienne avait été détruite : "Ils n’ont plus de marine, 158 navires sont au fond de la mer… ils n’ont plus de radar, plus d’aviation". Il a également affirmé que les dirigeants iraniens avaient été éliminés, évoquant notamment le guide suprême Ali Khamenei : "Il est parti… pendant des années il a dirigé, maintenant il n’est plus là". Concluant sur ce point, il a martelé : "Avec tout cela, voyons ce qui se passe, mais de mon point de vue, peu importe".

Le président américain a par ailleurs adressé un avertissement clair à la Chine, en réaction à des informations évoquant une possible livraison de systèmes antiaériens portables à l’Iran. "Si la Chine fait cela, elle aura de gros problèmes", a-t-il prévenu, dans un contexte de rivalités croissantes entre les grandes puissances.

Ces déclarations sont intervenues avant que le vice-président JD Vance ne confirme officiellement l’échec des négociations après 21 heures de discussions. "Nous avons eu des échanges substantiels… mais nous n’avons pas atteint d’accord", a-t-il reconnu, estimant que cette issue était "bien plus une mauvaise nouvelle pour l’Iran que pour les États-Unis". Il a rappelé que Washington avait clairement posé ses lignes rouges, notamment sur la question nucléaire, que Téhéran a refusé d’accepter.