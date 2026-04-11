Donald Trump menace de bombarder de nouveau l’Iran en cas d’échec des négociations

Le président américain Donald Trump a de nouveau proféré la menace de nouvelles frappes militaires en cas d’échec des pourparlers en cours au Pakistan. Dans un entretien accordé au New York Post, il a affirmé que l’armée américaine se préparait déjà à une reprise des opérations.

«On redémarre tout. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais construites, meilleures encore que celles qu’on avait avant, alors qu’on avait déjà tout fait exploser. (...) S’il n’y a pas d’accord, on va les utiliser, et on va les utiliser de manière très efficace», a-t-il déclaré, dans une mise en garde particulièrement explicite.

Ces propos interviennent alors que Washington et Téhéran ont entamé des discussions à Islamabad pour tenter de mettre fin à un conflit qui dure depuis plusieurs semaines et a profondément déstabilisé la région. La guerre a déjà fait des milliers de morts, perturbé les marchés énergétiques et ravivé les tensions au Moyen-Orient, notamment avec les ramifications au Liban via le Hezbollah.

Sur le terrain, une trêve fragile est en place, mais les divergences restent profondes, notamment sur les conditions d’un cessez-le-feu durable et sur le rôle des acteurs régionaux. L’Iran, de son côté, exige certaines garanties, tandis que les États-Unis maintiennent une pression militaire et diplomatique élevée.

L’issue des discussions à Islamabad apparaît ainsi décisive : elle pourrait ouvrir la voie à une désescalade… ou précipiter une nouvelle phase de confrontation.