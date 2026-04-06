Donald Trump n’a pas validé un cessez-le-feu de 45 jours proposé par des médiateurs

La Maison-Blanche a confirmé lundi que plusieurs pays médiateurs avaient proposé une trêve de 45 jours dans le conflit avec l’Iran, précisant toutefois que Donald Trump n’avait pas donné son aval à cette initiative. « C’est une idée parmi beaucoup d’autres et le président ne l’a pas validée », a indiqué un haut responsable américain, soulignant que l’opération militaire en cours, baptisée « Fureur épique », se poursuit sans changement.

Cette proposition de cessez-le-feu émane, selon le site Axios, d’un effort conjoint de médiation impliquant le Pakistan, l’Égypte et la Turquie. Elle intervient dans un contexte de tensions extrêmes, alors que Washington a fixé un ultimatum à Téhéran, avec la menace explicite de frappes contre des infrastructures iraniennes en cas d’absence de désescalade rapide.

Le président américain doit s’exprimer publiquement lors d’une conférence de presse, un rendez-vous très attendu qui pourrait préciser les intentions de Washington pour les prochaines heures.

Alors que l’échéance fixée par Washington approche, l’hypothèse d’une intensification des opérations militaires demeure élevée.