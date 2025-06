Donald Trump nominé au prix Nobel de la paix pour le cessez-le-feu Israël-Iran

Articles recommandés -

Un parlementaire républicain a officiellement proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, saluant son rôle dans l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui a mis fin à la "guerre de 12 jours".

Un "rôle extraordinaire et historique"

Le représentant Buddy Carter (Géorgie) a écrit au comité Nobel, déclarant que Trump avait joué un "rôle extraordinaire et historique" en mettant fin au "conflit armé entre Israël et l'Iran et en empêchant le plus grand État sponsor du terrorisme mondial d'obtenir l'arme la plus létale de la planète". Le cessez-le-feu annoncé lundi soir par Trump devait entrer en vigueur dans la nuit de mardi, concluant une escalade débutée par une frappe préventive israélienne contre l'Iran, accusé d'être dangereusement proche de l'arme nucléaire.

Des actions "audacieuses et décisives"

Dans sa lettre, Carter souligne que "l'influence du président Trump a été déterminante pour forger un accord rapide que beaucoup pensaient impossible". Il salue également les "actions audacieuses et décisives" pour stopper les ambitions nucléaires iraniennes, notamment les frappes américaines sur trois installations nucléaires clés pendant le week-end. "Le président Trump a démontré à la fois courage et clarté, offrant au monde un rare aperçu d'espoir", écrit le parlementaire..