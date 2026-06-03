Donald Trump nomme Bill Pulte à la tête du renseignement américain

Donald Trump a nommé Bill Pulte, actuel directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA), au poste de directeur du renseignement national par intérim.

Cette décision a surpris une partie de l’administration américaine et suscité des critiques jusque dans les rangs républicains.

Bill Pulte succède à Tulsi Gabbard, qui a annoncé le mois dernier son départ de la direction du renseignement national.

Selon le Wall Street Journal, le responsable aurait directement sollicité Donald Trump pour obtenir le poste, mettant en avant sa loyauté envers le président et son soutien à la politique étrangère de la Maison-Blanche, notamment dans le cadre de la guerre contre l’Iran.

La nomination a été effectuée à titre intérimaire, permettant à Donald Trump d’éviter une procédure de confirmation devant le Sénat.

Cette décision n’a toutefois pas empêché plusieurs élus républicains d’exprimer leurs réserves.

Le sénateur du Texas John Cornyn a déclaré ne voir « aucune preuve » que Bill Pulte possède les qualifications nécessaires pour occuper cette fonction stratégique.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a également mis en garde contre le risque d’un renseignement « politisé ».

Au sein même de l’administration, certains responsables auraient partagé ces inquiétudes en privé.

La Maison-Blanche défend cependant ce choix. Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, a présenté Bill Pulte comme une personnalité en qui Donald Trump a pleinement confiance.

Figure controversée depuis son arrivée à la tête de la FHFA, Bill Pulte est réputé pour sa proximité avec le président, au point d’être parfois surnommé « Little Trump ».

Selon plusieurs médias américains, il a entretenu des relations tendues avec plusieurs hauts responsables de l’administration, notamment le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Malgré ces frictions, Donald Trump a toujours soutenu son allié, privilégiant sa fidélité à son expérience institutionnelle.

Bill Pulte s’est également distingué par son soutien affirmé à la campagne militaire contre l’Iran. Il avait récemment déclaré que cette guerre permettrait de faire disparaître durablement la menace iranienne.

Sa nomination intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient et pourrait relancer le débat à Washington sur l’indépendance des services de renseignement américains.