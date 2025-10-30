Donald Trump ordonne la reprise immédiate des essais nucléaires américains

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi la reprise des essais nucléaires américains, mettant fin à 33 ans de moratoire et ouvrant la voie à une nouvelle course aux armements. Cette décision, justifiée par les programmes d'essais russes et chinois, intervient en pleine tournée diplomatique en Asie, quelques jours avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

"En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai donné instruction au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équivalente", a écrit Trump sur Truth Social. "Ce processus débutera immédiatement", a ajouté le président.

Les États-Unis avaient décrété unilatéralement un moratoire sur leurs essais nucléaires en 1992, après la fin de la Guerre froide. Trente-trois ans plus tard, leur reprise marque l'entrée dans une nouvelle ère de course aux armements nucléaires.

"Les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays", a également affirmé Trump. "Cela a été accompli, y compris la mise à niveau et la rénovation complète des armes existantes, au cours de mon premier mandat. En raison de leur formidable pouvoir destructeur, j'ai DÉTESTÉ le faire, mais je n'avais pas le choix ! La Russie arrive en deuxième position, suivie de loin par la Chine, mais celle-ci rattrapera son retard d'ici cinq ans."

La Chine n'a pas procédé à des tests nucléaires depuis 1996, mais elle a lancé ces dernières années un programme massif de développement d'armes nucléaires qui a doublé la taille de son arsenal. Celui-ci est passé de 300 têtes nucléaires en 2020 à 600 en 2025, et devrait atteindre 1000 ogives en 2030.

Début septembre, l'immense défilé organisé à Pékin à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale a révélé de nouveaux modèles de missiles intercontinentaux capables d'atteindre le continent américain.

La Russie, qui n'a pas non plus mené d'essais confirmés depuis 1990, a récemment procédé à des essais de nouvelles armes nucléaires susceptibles de remettre en cause les équilibres existants. Lundi, Moscou a annoncé le test du Burevestnik, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire, doté d'une portée et d'une autonomie supérieures à n'importe quel autre vecteur et capable d'échapper aux systèmes de défense antimissile.

Mardi, le président Vladimir Poutine a déclaré l'essai réussi du Poséidon, un drone sous-marin à propulsion nucléaire capable d'emporter une ogive nucléaire. Ce drone naval submersible serait capable de se déplacer à 200 km/h, le rendant plus rapide que n'importe quelle torpille. Sa charge nucléaire permettrait de déclencher un raz-de-marée près d'une côte.

Trump avait qualifié d'"inappropriée" l'annonce de Poutine, qui "devrait mettre fin à la guerre", a ajouté le président américain en référence au conflit russo-ukrainien.

Trump a également averti que les États-Unis "testaient des missiles en permanence" et disposaient "d'un sous-marin nucléaire, le plus grand au monde, juste au large des côtes [russes], qui n'avait donc pas besoin de parcourir 8000 miles".

La Corée du Nord est le seul pays à avoir procédé à des essais nucléaires depuis le début du XXIe siècle. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont signé en 1996 un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui leur interdit de "procéder à aucun essai nucléaire ou à toute autre explosion nucléaire".

Toutefois, ce traité n'a jamais été ratifié par les États-Unis et la Chine. La Russie l'avait initialement ratifié en 2000, avant de retirer sa ratification en 2023 pour s'aligner sur la position américaine.