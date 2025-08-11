Donald Trump place Washington sous contrôle fédéral et déploie 800 militaires de la Garde nationale

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi le déploiement de 800 membres de la Garde nationale à Washington, tout en plaçant le maintien de l’ordre dans la capitale sous contrôle fédéral. Selon lui, la ville est « envahie par des gangs violents », justifiant des mesures exceptionnelles.

Cette décision intervient alors que les données officielles indiquent une baisse de la criminalité violente à Washington. Trump affirme toutefois vouloir mettre fin à une « situation d’anarchie totale » et s’est engagé à « se débarrasser des bidonvilles ». Dimanche, sur sa plateforme Truth Social, il avait déjà sommé les sans-abri de quitter la ville.

En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président républicain a précisé que cette opération ne se limiterait pas à la capitale, où il a décrété l’état d’urgence. « Nous commençons très fort à Washington et nous allons nettoyer rapidement », a-t-il assuré.

La Garde nationale, force militaire de réserve, sera chargée de « rétablir la loi, l’ordre et la sécurité publique ». En juin dernier, Trump avait déjà mobilisé cette force en Californie, contre l’avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, pour rétablir l’ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d’immigrés menées par la police fédérale de l’immigration (ICE).