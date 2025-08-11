Donald Trump place Washington sous contrôle fédéral et déploie 800 militaires de la Garde nationale

En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président républicain a précisé que cette opération ne se limiterait pas à la capitale, où il a décrété l’état d’urgence.

i24NEWS
2 min
President Donald Trump answers questions from reporters after signing an executive order about the 2028 Los Angeles Olympic Games
President Donald Trump answers questions from reporters after signing an executive order about the 2028 Los Angeles Olympic GamesAP Photo/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi le déploiement de 800 membres de la Garde nationale à Washington, tout en plaçant le maintien de l’ordre dans la capitale sous contrôle fédéral. Selon lui, la ville est « envahie par des gangs violents », justifiant des mesures exceptionnelles.

Cette décision intervient alors que les données officielles indiquent une baisse de la criminalité violente à Washington. Trump affirme toutefois vouloir mettre fin à une « situation d’anarchie totale » et s’est engagé à « se débarrasser des bidonvilles ». Dimanche, sur sa plateforme Truth Social, il avait déjà sommé les sans-abri de quitter la ville.

En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président républicain a précisé que cette opération ne se limiterait pas à la capitale, où il a décrété l’état d’urgence. « Nous commençons très fort à Washington et nous allons nettoyer rapidement », a-t-il assuré.

La Garde nationale, force militaire de réserve, sera chargée de « rétablir la loi, l’ordre et la sécurité publique ». En juin dernier, Trump avait déjà mobilisé cette force en Californie, contre l’avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, pour rétablir l’ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d’immigrés menées par la police fédérale de l’immigration (ICE).

