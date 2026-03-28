Donald Trump presse l'Arabie saoudite de rejoindre les accords d’Abraham

Le président américain Donald Trump a appelé l’Arabie saoudite à rejoindre les accords d’Abraham, affirmant que «le moment est venu» pour Riyad de franchir le pas, lors d’une intervention en Floride. Évoquant ses échanges avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, il a assuré que l’adhésion saoudienne restait à portée, tout en laissant entendre que certains obstacles subsistaient. «Nous devons entrer dans les accords d’Abraham», a-t-il insisté, allant jusqu’à déclarer : «Nous avons neutralisé l’Iran».

Sur le plan militaire, Donald Trump a affirmé que les États-Unis disposaient encore de «3.554 cibles» en Iran, promettant d’achever rapidement leurs opérations. Il a également évoqué des négociations en cours concernant le détroit d’Ormuz, appelant implicitement à sa réouverture complète, dans un contexte de tensions persistantes sur cette artère stratégique du commerce mondial.

Le président américain a par ailleurs surpris en remettant en cause l’engagement de Washington au sein de l’Otan. «Pourquoi devrions-nous être là pour eux s’ils ne sont pas là pour nous ?», a-t-il lancé, reprochant à plusieurs alliés leur manque de soutien dans la sécurisation du détroit d’Ormuz.

Ces déclarations interviennent alors que la situation militaire demeure tendue au Moyen-Orient. Une frappe iranienne a récemment visé la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite, faisant une dizaine de blessés parmi les soldats américains, dont deux grièvement, et endommageant plusieurs avions de ravitaillement. Selon le commandement central américain, plus de 300 militaires ont été blessés depuis le début du conflit avec l’Iran, entamé il y a quatre semaines.

Dans ce contexte, le Pentagone envisagerait l’envoi de jusqu’à 10.000 soldats supplémentaires dans la région, signe d’une escalade potentielle malgré les déclarations de Washington sur une issue prochaine des opérations.