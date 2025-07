Donald Trump promet de "sauver" New York de Zohran Mamdani, candidat anti-israélien à la mairie de la ville

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois promis de "sauver" New York de ce qu’il qualifie de menace communiste, en la personne de Zohran Mamdani, candidat appartenant à l'aile gauche du parti démocrate à la mairie de la ville.

Lors d’un meeting jeudi soir dans l’Iowa, Trump s’en est violemment pris à Mamdani, qu’il accuse d’être un "communiste au plus haut niveau". Selon lui, l’élection de ce dernier serait une catastrophe pour la métropole américaine. "Ils essaient d’élire un communiste. Il veut désarmer la police, prendre le contrôle des magasins, et distribuer les biens comme dans les régimes les plus extrêmes. C’est un homme qui veut détruire New York", a déclaré Trump devant ses partisans.

"J’aime New York, et nous n’allons pas le laisser faire", a-t-il martelé, promettant que les États-Unis ne deviendraient jamais un pays communiste, encore moins à la veille du 250e anniversaire de leur indépendance. "L’Amérique ne sera jamais communiste, et cela vaut aussi pour New York City", a-t-il insisté.

Ce discours s’inscrit dans une série d’attaques répétées du président contre Mamdani, dont la victoire aux primaires démocrates a secoué le paysage politique new-yorkais. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a réaffirmé mercredi sa volonté d’empêcher Mamdani d’accéder au pouvoir, qualifiant le candidat de "fou furieux" et de "communiste dément". Il a déclaré détenir "toutes les cartes" pour empêcher ce scénario.

Mamdani, représentant de l’aile la plus à gauche du Parti démocrate et membre autoproclamé des Socialistes démocratiques d’Amérique, fait l’objet d’une attention croissante depuis sa percée électorale. Outre ses positions économiques radicales, c’est surtout son positionnement sur la question israélo-palestinienne qui inquiète une partie de la population new-yorkaise, notamment la communauté juive.

Moins de 48 heures après l’attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, Mamdani avait vivement critiqué Israël, provoquant une onde de choc, alors même que les opérations de représailles israéliennes n’avaient pas encore commencé. Il a également refusé de soutenir des résolutions condamnant la Shoah et a publiquement défendu l’usage du slogan controversé "mondialiser l’intifada", interprété par beaucoup comme un appel à la violence contre les Juifs.

Alors que la campagne municipale new-yorkaise prend un tournant idéologique marqué, la rhétorique présidentielle promet d’alimenter encore les tensions. Reste à savoir si ces interventions auront un effet sur l’électorat new-yorkais, historiquement majoritairement démocrate mais de plus en plus polarisé.