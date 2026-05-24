Donald Trump publie une image générée par IA montrant une frappe contre un navire iranien

Le président américain Donald Trump a publié dimanche sur son réseau Truth Social une image générée par intelligence artificielle montrant un drone américain détruisant un navire de la marine iranienne, accompagnée du mot «Adios». Cette publication intervient alors que des discussions sont en cours entre Washington et Téhéran autour d’un possible accord de cessez-le-feu.

Le message exact que Donald Trump cherche à transmettre reste incertain, mais cette publication a immédiatement alimenté les spéculations sur une possible reprise des tensions militaires avec l’Iran malgré les efforts diplomatiques en cours.

Selon plusieurs médias américains et régionaux, corroborés par des responsables israéliens, les discussions actuelles portent sur une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu déjà en vigueur entre les États-Unis et l’Iran. Le projet d’accord prévoit également la réouverture progressive du détroit d’Ormuz, essentiel au commerce mondial du pétrole.

Les questions liées au programme nucléaire iranien seraient, en revanche, repoussées à des discussions ultérieures pendant cette période de trêve. D’après plusieurs informations, aucun engagement immédiat n’aurait été obtenu concernant l’exportation du stock iranien d’uranium hautement enrichi.

Le plan actuellement discuté inclurait également un cessez-le-feu au Liban entre Israël et le Hezbollah, sans toutefois prévoir le désarmement du mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran.

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les publications d’images générées par IA liées au conflit avec l’Iran, montrant notamment des drones iraniens détruits ou des navires militaires iraniens coulés.