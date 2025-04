Donald Trump qualifie l'université de Harvard "d'institution antisémite d'extrême gauche"

Dans une nouvelle sortie sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a vivement critiqué l'université de Harvard, l'accusant d'être une "institution antisémite d'extrême gauche" et un "foyer de désordre libéral".

"Harvard est une institution antisémite d'extrême gauche, comme beaucoup d'autres établissements, avec des étudiants admis du monde entier qui veulent détruire notre pays", a déclaré Trump dans son message. Il a poursuivi en qualifiant l'université de "désordre libéral qui permet à un groupe de fous d'entrer et sortir des salles de classe en déversant colère et haine sans fondement".

Ces propos s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues sur les campus américains, notamment autour de la question du conflit israélo-palestinien. Depuis plusieurs mois, de nombreuses universités américaines, dont Harvard, ont été le théâtre de manifestations pro-palestiniennes qui ont parfois été accusées de dérives antisémites.

Des accusations de double jeu

Le président américain a également accusé l'institution de double discours : "C'est vraiment horrible ! Maintenant, depuis que nos poursuites ont commencé, ils se comportent comme si tout le monde était patriote." Cette référence aux "poursuites" pourrait faire allusion aux pressions exercées par certains donateurs qui ont menacé de retirer leur soutien financier en raison de ce qu'ils perçoivent comme une tolérance excessive envers l'antisémitisme sur le campus.

Une attaque personnelle contre un avocat

De façon plus surprenante, Trump a également ciblé un avocat qui le représente mais qui serait apparemment lié à Harvard : "Harvard constitue une menace pour la démocratie, avec un avocat qui me représente, et qui devrait donc être contraint de démissionner immédiatement ou être licencié." Il a ajouté : "Il n'est pas si bon de toute façon, et j'espère que ma grande entreprise, désormais dirigée par mes fils, s'en débarrassera dès que possible !" Cette attaque personnelle, dont la cible n'est pas nommée explicitement, ajoute une dimension particulière à cette sortie et pourrait annoncer des remaniements au sein de l'équipe juridique de l'ancien président.

Un contexte politique tendu

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique américain particulièrement polarisé, où les questions liées à l'antisémitisme et au conflit au Moyen-Orient sont devenues des enjeux majeurs du débat public.

Elles s'inscrivent également dans la stratégie de longue date de Trump consistant à critiquer les élites universitaires américaines, souvent présentées comme déconnectées des préoccupations du peuple américain et véhiculant une idéologie progressiste perçue comme hostile aux valeurs traditionnelles.