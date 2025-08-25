Donald Trump réaffirme que "moins de 20 otages" seraient encore en vie à Gaza

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a répété lundi son estimation selon laquelle moins de 20 otages resteraient vivants dans la bande de Gaza. « Un ou deux sont morts », a-t-il déclaré, sans préciser la source de ces informations. Interrogé sur la frappe israélienne contre l’hôpital Nasser à Khan Younès, il a ajouté : « Je ne suis pas satisfait de cela… mais nous voulons en finir et ramener tous les otages. »

Ces propos interviennent après des déclarations similaires vendredi dernier, où Trump affirmait déjà que « 20 otages étaient en vie, peut-être moins car certains ne sont plus avec nous ». Selon lui, cette situation rend les négociations plus difficiles, le Hamas cherchant à utiliser les otages comme levier.

Donald Trump a également évoqué la douleur des familles, soulignant que « lorsqu’on est parent, on ne pense qu’à une chose : récupérer son enfant ». Il a assuré que son administration poursuivrait tous les efforts possibles pour obtenir leur libération. Ses estimations contrastent avec les informations officielles israéliennes, qui ne confirment pas ce chiffre. Mais elles s’inscrivent dans un contexte de pression internationale croissante sur Israël et le Hamas, alors que le sort des otages demeure l’un des points les plus sensibles du conflit.