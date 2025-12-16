Donald Trump réclame 10 milliards de dollars à la BBC après un montage jugé trompeur

Le président américain Donald Trump a engagé une action en justice contre la BBC, à qui il réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. La plainte, déposée lundi 15 décembre en Floride, vise notamment des faits de diffamation et de pratiques commerciales trompeuses, en lien avec un reportage diffusé par le groupe audiovisuel public britannique.

En cause : un montage vidéo diffusé dans l’émission emblématique Panorama, peu avant l’élection présidentielle américaine de 2024. La BBC y avait assemblé plusieurs extraits distincts d’un discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021, donnant, selon ses avocats, l’impression qu’il appelait explicitement ses partisans à attaquer le Capitole. L’assaut avait alors été mené par des centaines de ses soutiens, convaincus par ses accusations infondées de fraude électorale.

La plainte réclame au minimum 5 milliards de dollars pour chacun des deux chefs d’accusation. « Ils ont littéralement mis des mots dans ma bouche », a dénoncé le président américain, âgé de 79 ans, affirmant que ce montage visait à interférer dans le scrutin de 2024.

L’affaire a provoqué une crise majeure au sein de la BBC. Le directeur général Tim Davie et la directrice de l’information Deborah Turness ont démissionné, tandis que le président du groupe, Samir Shah, a adressé une lettre d’excuses à Donald Trump. Des excuses jugées insuffisantes par ce dernier, dont les avocats estiment que la BBC n’a engagé aucune réforme sérieuse pour prévenir de futurs abus.

La direction de la BBC conteste toutefois toute diffamation et se dit déterminée à se défendre devant la justice. Cette procédure s’inscrit dans une offensive plus large de Donald Trump contre plusieurs médias, accusés selon lui de partialité et de désinformation.