Donald Trump revendique une prise de contrôle temporaire du Venezuela après la capture de Maduro

Lors d’une conférence de presse très attendue samedi soir, le président américain Donald Trump a livré un long plaidoyer en faveur de l’opération militaire menée par les États-Unis au Venezuela, qualifiant de démonstration « sans précédent de la puissance militaire américaine par air, terre et mer ».

Confirmant la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse, Trump a affirmé que Washington allait désormais « diriger le pays » jusqu’à ce qu’« une transition sûre, appropriée et judicieuse puisse avoir lieu ». Une déclaration lourde de conséquences, qui marque un tournant assumé vers une forme de gestion directe du Venezuela par les États-Unis.

Selon Donald Trump, l’opération — baptisée Operation Absolute Resolve — a mobilisé l’ensemble des capacités militaires américaines, avec plus de 150 aéronefs, des forces spéciales héliportées et une coordination étroite avec les services de renseignement et les autorités judiciaires. « Aucun soldat américain n’a été tué, aucun équipement n’a été perdu », a-t-il martelé, saluant la « vitesse, la précision et la compétence » des forces engagées.

Le président américain a également affirmé que les défenses aériennes vénézuéliennes avaient été neutralisées, que Caracas avait été plongée dans le noir pendant l’opération, et que Maduro avait été arrêté dans une résidence « ressemblant davantage à une forteresse qu’à une maison ». Selon l’état-major, des tirs ont visé les hélicoptères américains à leur arrivée, mais la riposte a été « écrasante ».

Aux côtés de Trump, le secrétaire d’État Marco Rubio a insisté sur le fait que Maduro n’était « pas un président légitime » et qu’il faisait l’objet de lourdes inculpations à New York pour narcotrafic et terrorisme. « Il avait de multiples occasions d’éviter cela », a-t-il assuré.

Trump a enfin averti que les États-Unis étaient prêts à lancer une « seconde attaque, bien plus massive », si nécessaire, tout en affirmant que le peuple vénézuélien était désormais « libre ». Une prise de parole spectaculaire, qui ouvre une période d’incertitude majeure pour l’avenir politique, institutionnel et sécuritaire du Venezuela.