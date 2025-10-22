Donald Trump s’apprête à recevoir Mohammed ben Salmane à Washington

Selon plusieurs sources citées par l’Associated Press, le président américain Donald Trump devrait accueillir le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Washington du 17 au 19 novembre, pour ce qui serait la première visite d’État d’un dirigeant étranger de son second mandat.

Les équipes des deux pays préparent actuellement un ensemble d’accords économiques et stratégiques que Trump et le prince héritier pourraient signer lors de cette visite. Parmi les discussions en cours figure un accord de sécurité bilatéral, longtemps réclamé par Riyad, inspiré des garanties récemment offertes au Qatar après les frappes israéliennes à Doha.

Cette visite serait la première de Mohammed ben Salmane aux États-Unis depuis l’affaire Jamal Khashoggi, le journaliste du Washington Post assassiné en 2018 au consulat saoudien d’Istanbul. Les services de renseignement américains avaient alors estimé que le prince héritier avait probablement ordonné le meurtre, ce qu’il nie.

Trump, qui avait choisi l’Arabie saoudite comme première étape de son tout premier voyage présidentiel en 2017, entend désormais renforcer le partenariat économique et militaire entre Washington et Riyad dans le cadre du “Strategic Economic Partnership” signé à l’époque.

Cette rencontre pourrait aussi rouvrir la voie à une adhésion saoudienne aux Accords d’Abraham, un projet relancé depuis le cessez-le-feu à Gaza négocié par Trump.

La Maison-Blanche et l’ambassade saoudienne n’ont pour l’heure fait aucun commentaire.