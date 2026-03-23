Donald Trump se dit optimiste sur un accord avec l’Iran et maintient la pression

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu’il existait « une très bonne chance » de parvenir à un accord avec l’Iran, tout en soulignant que Washington restait déterminé à empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire.

S’exprimant lors d’un déplacement dans le Tennessee, Donald Trump a assuré que les discussions avec l’Iran étaient engagées « depuis longtemps » mais que, cette fois, les autorités iraniennes « sont sérieuses ». Il a attribué cette évolution à l’action de l’armée américaine, estimant que la pression militaire avait contribué à faire évoluer la position de Téhéran.

« Espérons qu’un accord soit possible, mais quoi qu’il arrive, nous ferons en sorte que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire », a-t-il déclaré, réaffirmant la ligne rouge de Washington. Il a ajouté que l’Iran disposait d’« une dernière opportunité » pour mettre fin à ses menaces contre les États-Unis et leurs alliés.

Le président américain s’est montré globalement optimiste quant à l’issue des négociations, évoquant des discussions « très bonnes » et affirmant que les Iraniens souhaitaient la paix et seraient prêts à renoncer à l’arme nucléaire. Il a toutefois tempéré en indiquant que l’évolution restait incertaine.

Donald Trump a également précisé que les discussions se poursuivraient sur une période de cinq jours, laissant entendre qu’un accord pourrait intervenir rapidement. À défaut, il a rappelé que les États-Unis restaient prêts à intensifier leur action.

Selon lui, un éventuel accord bénéficierait à l’ensemble de la région, y compris aux alliés des États-Unis au Moyen-Orient, notamment Israël, qu’il a qualifié de « partenaire majeur » dans ce dossier.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions, où diplomatie et pression militaire continuent de s’entremêler.