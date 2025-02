Donald Trump se dit "vraiment" prêt à soutenir Israël, quelle que soit sa décision sur Gaza

Dans une interview accordée à Fox News, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il était "vraiment" disposé à accepter toute décision d'Israël concernant la poursuite de la trêve à Gaza ou la reprise des combats.

Interrogé sur la position du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Trump a déclaré : "En fait, il n'hésite pas. Vous savez où il se situe, et il aimerait intervenir, il est tellement en colère, et il a raison de l'être. S'il n'était pas en colère, il y aurait quelque chose qui ne va pas chez lui, franchement."

"Il est très en colère ; c'est un homme très en colère à cause de ce qui s'est passé, surtout pour ce qui s'est passé hier avec ces enfants," a poursuivi le président américain, faisant référence à la restitution des corps des jeunes otages Ariel et Kfir Bibas, assassinés en captivité. "C'est tellement barbare. On ne penserait pas que cela puisse arriver à l'ère moderne, mais c'est arrivé."

Lorsque le journaliste l'a interrogé sur la nécessité pour Israël de choisir entre la libération de davantage d'otages dans une deuxième phase ou la reprise de la guerre, et s'il était à l'aise avec l'une ou l'autre de ces options, Trump a répondu sans équivoque : "Je le suis. Je le suis vraiment. Quand vous voyez ce qui se passe là-bas... vous vous interrogez sur l'état des otages qu'ils détiennent. Un groupe est revenu dans un état si terrible, on aurait dit qu'il sortait d'un camp de concentration en Allemagne." Le président a conclu en reconnaissant la difficulté de la situation : "Parfois, vous devez prendre une décision... c'est une décision difficile."