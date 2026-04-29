Donald Trump se prépare à prolonger le blocus du détroit d’Ormuz, selon le New York Times

Le président américain Donald Trump se prépare à instaurer un blocus prolongé visant l’Iran, avec pour objectif d’asphyxier durablement son économie, selon des informations de la presse américaine. La décision a été discutée lors de plusieurs réunions tenues dans la salle de crise de la Maison-Blanche, où l’exécutif américain a évalué les options pour accentuer la pression sur Téhéran.

Selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains, cette stratégie vise directement les ressources financières du régime iranien, notamment en entravant ses exportations de pétrole, principale source de revenus du pays. L’objectif affiché est de contraindre l’Iran à une « capitulation sur le nucléaire », en l’obligeant à revoir en profondeur ses ambitions dans ce domaine.

Le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite une part significative du pétrole mondial, constitue un levier central dans cette stratégie. Son blocage prolongé aurait des répercussions majeures sur les marchés énergétiques mondiaux, déjà fragilisés par les tensions régionales.

Depuis le début du conflit impliquant également Israël, les États-Unis cherchent à accroître leur pression économique et militaire sur la République islamique, tout en maintenant une posture dissuasive dans le Golfe.