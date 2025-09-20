Donald Trump sollicite le Congrès pour une vente d’armes à Israël de 6 milliards de dollars

Articles recommandés -

L’administration Trump a soumis au Congrès américain un projet de vente d’armes d’une valeur de près de 6 milliards de dollars à Israël, selon plusieurs sources citées par le Wall Street Journal. Cette initiative survient alors qu’Israël subit une pression internationale accrue en raison de son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le projet comprend la livraison de 30 hélicoptères d’attaque AH-64 Apache, pour un montant estimé à 3,8 milliards de dollars, ainsi que 3 200 véhicules blindés d’infanterie pour 1,9 milliard de dollars. S’y ajoutent 750 millions de dollars de pièces détachées pour les blindés et d’autres équipements logistiques. Les livraisons ne devraient pas intervenir avant deux à trois ans.

Cette vente intervient dans un contexte diplomatique tendu, alors que les tentatives américaines de négocier la fin du conflit israélo-palestinien piétinent, notamment après la frappe israélienne ayant visé des dirigeants du Hamas au Qatar. Plusieurs alliés des États-Unis, dont le Royaume-Uni, la Turquie et l’Italie, ont récemment critiqué la politique israélienne et pris des mesures symboliques contre Jérusalem. Si une partie des sénateurs démocrates s’oppose à la livraison d’armes offensives à Israël, Donald Trump maintient un soutien fort à l’État hébreu. Depuis le début de l’année, son administration a déjà validé pour 12 milliards de dollars d’aides militaires, dont un demi-milliard en juin pour des kits de guidage de bombes de précision. Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération militaire de dix ans entre Washington et Jérusalem, qui arrive bientôt à échéance.