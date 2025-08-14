Donald Trump souhaite qu’Israël autorise les journalistes étrangers à entrer à Gaza

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a exprimé, jeudi, son souhait de voir Israël autoriser l’accès de journalistes internationaux à la bande de Gaza. Interrogé dans le Bureau ovale sur la possibilité de « faire pression sur Israël pour permettre aux journalistes de couvrir les efforts humanitaires menés par les États-Unis », Trump a répondu : « J’aimerais que cela se produise. »

Il n’a toutefois pas précisé à quels projets humanitaires américains il faisait référence, Washington s’étant jusqu’ici limité à soutenir l’expansion des activités de la Gaza Humanitarian Foundation. Le président a néanmoins affirmé : « Je serais tout à fait favorable à ce que des journalistes y aillent. C’est une position très dangereuse pour un journaliste, mais j’aimerais le voir. »

Israël est régulièrement critiqué pour avoir écarté les informations fournies par les autorités de Gaza contrôlées par le Hamas, tout en interdisant l’accès de la bande aux journalistes étrangers, sauf lorsqu’ils sont étroitement encadrés par l’armée.

Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé avoir demandé aux forces armées de permettre l’entrée d’un plus grand nombre de journalistes à Gaza. Toutefois, il semblerait que cette mesure se limite à élargir le système existant d’escortes militaires, qui ne permet pas aux reporters de travailler de manière totalement libre et indépendante. Cette question de l’accès à Gaza reste au cœur des tensions entre Israël, la communauté internationale et les défenseurs de la liberté de la presse.