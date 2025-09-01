Donald Trump suspend la délivrance de visas pour les détenteurs de passeports palestiniens

Articles recommandés -

L'administration du président américain Donald Trump a suspendu l'octroi de visas aux détenteurs de passeports palestiniens, selon des sources américaines citées dimanche par le New York Times. Cette mesure drastique affecte tous les types de visas, y compris ceux délivrés à des fins médicales, d'études, de visites familiales ou de voyages d'affaires.

Restrictions généralisées

Les nouvelles directives, détaillées dans un câble envoyé le 18 août par le département d'État à toutes les ambassades et consulats américains, limitent considérablement l'entrée aux États-Unis des Palestiniens de Judée-Samarie et de la diaspora.

Dans une décision exceptionnelle, Washington a également révoqué vendredi les visas de hauts responsables palestiniens, notamment le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à l'approche de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain.

Délégation réduite à l'ONU

Si les États-Unis autorisent encore la délégation palestinienne permanente à l'ONU à participer à l'Assemblée, il s'agira de représentants de rang inférieur, non des dirigeants de Ramallah comme espéré. Cette décision contrarie l'initiative française visant à faire reconnaître un État palestinien lors de la session onusienne.

Réactions contrastées

Israël a salué ces mesures. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a déclaré : "Cette décision reflète la responsabilisation de l'OLP et de l'Autorité palestinienne pour leurs récompenses au terrorisme, l'incitation et la guerre juridique contre Israël."

En revanche, les ministres français et espagnol des Affaires étrangères ont critiqué la décision américaine lors d'une réunion de l'Union européenne, dénonçant cette position alors que les États-Unis se positionnent comme un "bouclier" contre la reconnaissance européenne d'un État palestinien.