Donald Trump : un changement de régime en Iran "serait la meilleure chose qui puisse arriver"

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu’un changement de régime en Iran « semblerait être la meilleure chose qui puisse arriver », tout en confirmant l’envoi d’un second porte-avions américain au Moyen-Orient, en cas d’échec des négociations avec la République islamique.

S’exprimant après une visite auprès de soldats à Fort Bragg, en Caroline du Nord, Trump a dénoncé près d’un demi-siècle de discussions infructueuses avec Téhéran. « Depuis 47 ans, ils parlent et parlent encore », a-t-il lancé, accusant le régime iranien d’avoir prolongé les tensions au prix de nombreuses vies.

Le chef de la Maison Blanche a précisé que le porte-avions USS Gerald R. Ford rejoindra l’USS Abraham Lincoln déjà déployé en mer d’Arabie. « Si nous avons besoin de cette force, elle est prête », a-t-il averti, tout en se disant disposé à conclure un accord. « Parfois, il faut inspirer la peur. C’est la seule chose qui permet de régler la situation », a-t-il ajouté.

Ses propos contrastent avec ceux du vice-président JD Vance, qui a récemment indiqué que Washington ne poursuivait pas officiellement un objectif de changement de régime, affirmant que « si le peuple iranien veut renverser le régime, cela lui appartient ».

Selon des sources diplomatiques, un second cycle de discussions indirectes entre Washington et Téhéran doit se tenir à Genève, avec la médiation d’Oman. L’administration américaine exige que tout accord inclue non seulement l’abandon des capacités nucléaires militaires iraniennes, mais aussi des restrictions sur le programme balistique et la fin du soutien aux groupes armés régionaux.

Téhéran nie vouloir se doter de l’arme nucléaire, malgré un enrichissement d’uranium à des niveaux jugés préoccupants par les instances internationales.