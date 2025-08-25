Donald Trump va signer un décret contre la profanation du drapeau américain

Articles recommandés -

Le président Donald Trump s’apprête à signer lundi un décret présidentiel interdisant et criminalisant la profanation du drapeau américain, y compris sa destruction par le feu. L’information a été révélée en exclusivité par Fox News Digital.

Selon la Maison-Blanche, le texte ordonnera au procureur général d’engager des poursuites contre toute personne violant les lois fédérales ou locales en matière de respect du drapeau. Le décret vise également à clarifier l’interprétation du Premier amendement lorsqu’il est invoqué dans des cas de profanation.

La procureure générale Pam Bondi sera chargée de transmettre les dossiers concernés aux juridictions locales et de coordonner les actions avec les autorités compétentes. En parallèle, le texte prévoit que le ministère de la Sécurité intérieure puisse révoquer des visas, interdire ou annuler tout permis d’immigration pour les étrangers coupables de tels actes. La décision intervient après plusieurs épisodes de manifestations anti-israéliennes aux États-Unis, au cours desquelles des drapeaux américains ont été brûlés, notamment lors de la convention démocrate de Chicago en août 2024, d’un discours de Benjamin Netanyahou au Congrès en juillet 2024, ou encore à Washington Square à New York le week-end de la fête nationale américaine. « Le drapeau américain est le symbole le plus sacré et précieux des États-Unis. Sa profanation est un acte profondément offensant et provocateur, utilisé par certains pour intimider et menacer », stipule la note d’accompagnement du décret.