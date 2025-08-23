Donald Trump veut étendre le déploiement de forces fédérales à Chicago et New York

Articles recommandés -

Trump veut étendre le déploiement de forces fédérales à Chicago et New York

Après Washington, Donald Trump entend désormais envoyer des forces fédérales dans deux autres grandes villes américaines dirigées par des démocrates : Chicago et New York. Le président américain justifie cette décision par la nécessité de lutter contre une criminalité qu’il décrit comme « endémique ».

Depuis dix jours, plus de 1.900 soldats de la Garde nationale patrouillent déjà dans la capitale fédérale, Washington. Le Pentagone a indiqué qu’ils seraient prochainement armés, un pas supplémentaire dans la démonstration de force voulue par la Maison Blanche. Certains militaires sont déjà visibles dans la ville aux côtés de blindés déployés près des sites emblématiques. Trump accuse la maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, de minimiser la violence, malgré ses assurances selon lesquelles le taux de criminalité est au plus bas depuis trente ans. « Chicago, c’est la pagaille », a encore lancé le président en visant le maire Brandon Johnson, promettant que la ville de l’Illinois serait la prochaine à être « sécurisée », avant New York. Les réactions sont vives : le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a dénoncé sur X la volonté d’imposer « un pouvoir autoritaire » dans les grandes villes du pays. Trump avait déjà ordonné un déploiement similaire à Los Angeles, en Californie, contre l’avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, une première depuis 1965.