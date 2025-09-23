Donald Trump veut mobiliser les pays musulmans pour un plan de sortie de guerre à Gaza

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi des dirigeants de plusieurs pays à majorité musulmane pour discuter d’un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à définir la gouvernance post-conflit du territoire.

La réunion multilatérale, qui se tiendra en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, rassemblera des représentants d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Égypte, de Jordanie, de Turquie, d’Indonésie et du Pakistan. Selon la Maison-Blanche, elle pourrait être « particulièrement significative » et doit permettre de « présenter une voie viable pour mettre fin à la guerre », tout en obtenant l’adhésion des pays de la région.

Le plan américain, développé ces derniers mois avec l’aide de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, prévoit un retrait israélien progressif, le déploiement de forces arabes et musulmanes pour sécuriser Gaza, ainsi qu’un programme de reconstruction financé par la communauté internationale, sans implication du Hamas. Dans le même temps, le Hamas a adressé une lettre à Trump proposant une trêve de 60 jours en échange de la libération de la moitié des 48 otages encore détenus. Cette initiative intervient après l’échec des négociations suite à une tentative israélienne de frapper la direction du Hamas à Doha.