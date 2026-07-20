Donald Trump veut renforcer les systèmes de sécurité de son nouvel Air Force One

Le président américain Donald Trump a annoncé que le nouvel Air Force One, un Boeing 747-8 offert par la famille royale du Qatar, sera prochainement renvoyé en atelier afin de recevoir des améliorations de sécurité « au maximum ». Cette décision intervient après des interrogations sur les capacités de protection de l'appareil, notamment face à d'éventuelles menaces de missiles.

« Il dispose de nombreuses capacités, mais, d'après ce que je comprends, dans environ un mois, ils vont l'envoyer pour le renforcer au maximum », a déclaré Donald Trump à des journalistes, sans préciser la nature exacte des modifications prévues.

Le président avait effectué son premier vol à bord de ce nouvel avion le 1er juillet. Toutefois, lors de son retour d'un sommet de l'Otan en Turquie, il avait choisi de voyager à bord de l'ancien Air Force One, alimentant les spéculations sur les performances du nouvel appareil. Selon le New York Times, le Boeing offert par le Qatar ne disposerait pas des mêmes systèmes de contre-mesures que l'avion présidentiel précédent, notamment en matière de défense antimissile.

Donald Trump a toutefois minimisé ces inquiétudes, affirmant que son choix de reprendre l'ancien appareil relevait d'une décision symbolique. Il a également expliqué que le nouvel avion avait été envoyé sur une base aérienne britannique afin d'être présenté à des militaires américains.

Le Boeing 747-8, offert aux États-Unis l'an dernier par le Qatar, fait partie d'un programme accéléré visant à disposer rapidement d'un nouvel avion présidentiel. Donald Trump a souvent critiqué les deux Air Force One actuellement en service, entrés en fonction au début des années 1990 et qu'il juge vieillissants.

Deux nouveaux Air Force One, construits par Boeing, doivent encore être livrés au cours de la décennie, après plusieurs années de retards et de dépassements budgétaires.