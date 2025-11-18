Elon Musk attendu au dîner entre Donald Trump et le prince héritier saoudien

Selon Punchbowl News, Elon Musk devrait participer mardi soir au dîner organisé par Donald Trump en l’honneur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS). Cette rencontre intervient alors que le président américain a confirmé son intention d’approuver la vente de chasseurs furtifs F-35 à l’Arabie saoudite, un dossier sensible qui pourrait rebattre les équilibres militaires régionaux.

Lundi, depuis le Bureau ovale, Trump a déclaré qu’il comptait bel et bien donner son feu vert à la transaction. Riyad a sollicité l’achat d’environ 48 appareils, soit l’équivalent de deux escadrons, dans ce qui constituerait un contrat de plusieurs milliards de dollars. Début novembre, Reuters rapportait déjà que le projet avait franchi un cap au sein du Pentagone, preuve de l’avancée des discussions en amont de la visite de MBS.

L’Arabie saoudite, premier client des armes américaines, cherche depuis des années à moderniser sa flotte aérienne face aux menaces régionales, notamment iraniennes. Ses forces aériennes utilisent actuellement un mélange de F-15 américains, de Tornado européens et de Typhoons. L’acquisition de F-35 représenterait un bond capacitaire majeur, grâce à la technologie furtive de ces appareils considérés comme les avions de combat les plus avancés au monde.

Un tel accord constituerait toutefois un tournant stratégique : les États-Unis calibrent traditionnellement leurs ventes d’armements au Moyen-Orient pour préserver l’avantage militaire qualitatif d’Israël. L’État hébreu est aujourd’hui le seul pays de la région à disposer de F-35, qu’il exploite depuis près de dix ans.

Le dossier s’inscrit également dans un contexte diplomatique plus large. Sous l’administration Biden, la possibilité d’offrir des F-35 à Riyad avait été évoquée dans le cadre d’un accord global visant une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël, mais les discussions avaient échoué.

La perspective d’un contrat pourrait faire face à des résistances au Congrès, où plusieurs élus restent critiques à l’égard du royaume depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Certains parlementaires demeurent opposés à tout renforcement massif de la coopération militaire avec Riyad.

La présence annoncée d’Elon Musk au dîner de mardi ajoute une dimension inattendue à cet épisode diplomatique, alors que Trump cherche à resserrer ses liens tant avec les grands acteurs technologiques américains qu’avec ses partenaires clés au Moyen-Orient.