Elon Musk devrait quitter son poste au sein de l'administration Trump dans les prochaines semaines

Le président américain Donald Trump a informé son cercle rapproché, y compris les membres de son cabinet, qu'Elon Musk s'apprête à se retirer de son poste actuel dans les semaines à venir, a rapporté Politico.

Selon trois proches du président qui ont souhaité rester anonymes pour décrire cette relation en évolution, Trump reste satisfait de Musk et de l'initiative du Département pour l'efficacité gouvernementale. Cependant, les deux hommes ont récemment décidé qu'il serait bientôt temps pour le milliardaire de retourner à ses affaires et d'assumer un rôle plus secondaire et moins central.

Ce retrait imminent survient alors que plusieurs conseillers de l'administration Trump et de nombreux alliés externes sont de plus en plus frustrés par l'imprévisibilité des actions de Musk. Ils considèrent désormais le milliardaire comme un fardeau politique, une dynamique qui s'est illustrée mardi lorsqu'un juge conservateur soutenu par Musk a perdu sa candidature à la Cour suprême du Wisconsin par 10 points.

Un haut responsable de l'administration a indiqué que Musk devrait conserver un rôle non officiel de conseiller et continuer à faire des apparitions occasionnelles à la Maison Blanche. Un autre a averti que quiconque pense que Musk va complètement disparaître de l'orbite de Trump "se trompe". Ce changement, ont précisé les sources, devrait coïncider avec la fin de la période de Musk en tant qu'"employé gouvernemental spécial".

Mais beaucoup d'autres le décrivent comme une force imprévisible et ingérable, qui a rencontré des difficultés pour faire avancer ses plans auprès des membres du cabinet et à travers la chaîne de commandement de la Maison Blanche dirigée par la cheffe de cabinet Susie Wiles. Ils affirment que Musk les a souvent rendus "fous" avec des commentaires inattendus et inappropriés sur X, sa plateforme, notamment en partageant des projets non vérifiés et non coordonnés visant à démanteler des agences fédérales.