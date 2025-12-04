Elon Musk qualifie les Juifs d’"archétype du Blanc" dans un post sur l'extinction des Blancs

Une nouvelle déclaration d’Elon Musk sur sa plateforme X a déclenché mercredi une vive controverse. Réagissant à un post affirmant que les personnes blanches, ne représentant plus qu’environ 8 % de la population mondiale, seraient "au bord de l’extinction", le dirigeant de Tesla et SpaceX a répondu : "Les Juifs sont blancs, voire l’archétype du Blanc".

Sa publication, devenue virale avec plus de 7,5 millions de vues, faisait suite à un premier message dans lequel Musk affirmait que "si les tendances actuelles se poursuivent, les Blancs, déjà minoritaires dans le monde, finiront quasiment par disparaître".

Un utilisateur juif de X avait réagi en rappelant que les Juifs avaient été à plusieurs reprises proches de l’extermination et que "cela commence toujours par les Juifs, mais ne s’arrête jamais à eux". C’est à ce commentaire que Musk a répondu en présentant les Juifs comme pleinement intégrés à la catégorie blanche, au point d’en représenter le sommet.

La plateforme a aussitôt ajouté une "note de communauté" pour nuancer ses propos, soulignant que si certains Juifs sont effectivement blancs, la population juive est "très diverse", comprenant notamment des communautés séfarades et mizrahies non considérées comme blanches.

L’utilisateur concerné a reconnu être "plutôt blanc", ce à quoi Musk a répliqué : "Il suffit de se regarder dans le miroir".

Cette nouvelle intervention du propriétaire de X intervient alors qu’il est déjà régulièrement critiqué pour la diffusion de contenus polarisants ou controversés sur sa plateforme.