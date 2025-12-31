En Floride, Benjamin Netanyahou appelle à une alliance mondiale pour défendre les chrétiens menacés

En déplacement aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi en Floride les dirigeants de la communauté évangélique américaine, lors d’un échange marqué par un fort accent idéologique et stratégique. Face aux responsables d’Églises et d’universités chrétiennes, il a salué le rôle historique du sionisme chrétien dans la renaissance de l’État d’Israël et appelé à une mobilisation commune face au terrorisme et à la persécution des communautés chrétiennes dans le monde.

Dès l’ouverture de la rencontre, le chef du gouvernement israélien a rendu hommage à ce qu’il a qualifié de « partenariat fondamental » entre sionisme juif et sionisme chrétien, affirmant qu’il lui était « difficile d’imaginer la recréation de l’État juif sans le soutien des chrétiens sionistes, en particulier aux États-Unis ». Il a également rappelé la fidélité de ces alliés « dans les bons comme dans les mauvais moments ».

Revenant sur la guerre en cours, Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël avait combattu sur « sept fronts » et en était sorti victorieux à bien des égards, tout en identifiant un « huitième front » : celui de l’opinion publique, notamment auprès des jeunes générations en Occident. Selon lui, ce combat dépasse Israël et concerne l’ensemble de la tradition judéo-chrétienne et l’avenir même de la civilisation occidentale.

Dans son discours, le Premier ministre a dénoncé ceux qui estiment que « la foi devrait être réduite au silence et le terrorisme compris ». « Non, la voix de la foi doit être entendue, et le terrorisme doit être affronté et vaincu », a-t-il martelé. Il a identifié deux menaces majeures : l’islam radical chiite mené par l’Iran, et l’islam radical sunnite incarné par les Frères musulmans, qu’il accuse de s’implanter en Europe, en Amérique et en Afrique.

Benjamin Netanyahou a enfin annoncé une initiative conjointe visant à créer une « union de nations » pour soutenir les communautés chrétiennes persécutées, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Israël, a-t-il assuré, entend jouer un rôle central dans cette démarche, en coopération étroite avec ses partenaires évangéliques. Il a conclu en adressant ses vœux de Noël et de Nouvel An, souhaitant une année de paix, de prospérité et de sécurité, « en particulier pour les communautés chrétiennes du monde entier ».